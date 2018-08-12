Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:44

Buscar

Últimas notícias
X

450 vagas

Com 36,3 mil inscritos, concurso da PM movimenta a Capital

Dos concorrente, 9 mil candidatos são de fora do estado e 17 mil do interior

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/08/2018 às 12:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Candidatos aos cargos de soldado e oficial realizam na manhã deste domingo a primeira fase das provas do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. São 36.346 inscritos para concorrer a 450 vagas. A realização do exame em Campo Grande mobilizou 250 policiais e mais de 1 mil fiscais, além de trazer 9 mil candidatos de fora do estado e 17 mil do interior.

De acordo com o secretário do Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas, 34.039 dos inscritos concorrem ao cargo de soldado. São 92 concorrentes por vaga. Para o cargo de oficial, são 2.307 inscritos, portanto 38 concorrentes por vaga. “Os concursos do estado são atrativos por pagarmos um dos melhores salários do País. O sistema de promoção também é atraente, além do pagamento ser feito em dia”. O salário inicial de soldado é de R$ 3.352,56 e para oficial é de R$ 7.082

Leia Também

• Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

• Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

• UFMS oferece 41 vagas em concurso para docentes

Hoje, as provas são aplicadas em cinco locais em Campo Grande e dois no município  de Dourados.  Na Uniderp da Avenida Ceará, no bairro Chácara Cachoeira pelo menos três candidatos chegaram após o fechamento dos portões. Um deles, que não quis se identificar, vinha de Corumbá, município distante 450 quilômetros da Capital, e afirma que o ônibus em que viajava acabou atrasando. Os portões abriram às 6h e fecharam às 8h.

Por outro lado, teve quem precisou fazer esquema antecipado de organização para não correr risco de atrasar. Lactante, Cristina Souza, 25 anos, que concorre ao cargo de soldado, teve de levar a mãe para ajudá-la a amamentar o filho de seis meses até os últimos minutos antes dos portões fecharem. Também foi preciso tirar leite para deixar mamadeiras reservas. “Tive que me preparar desse modo”. 

Para não correr o risco de perder a prova, Adolfo Trindade, 32 anos, chegou a Capital ontem e hospedou-se na casa de parentes. Concurseiro, ele veio de Corumbá para disputar uma vaga de soldado. “É a primeira vez que faço concurso para Polícia Militar”. 

FRAUDE

Entre as medidas adotadas pelo Governo do Estado e pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) para garantir a segurança e evitar fraudes na realização do concurso, destaca-se a atuação de equipes da Diretoria da Inteligência da Polícia Militar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo