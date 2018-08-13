Prefeitura Municipal dá início à varrição mecanizada das ruas

Bonito
Trabalho será realizado no centro e nos bairros, no período noturno
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deu início nesta semana aos trabalhos de varrição mecanizada das ruas..
As empresas responsáveis pelos serviços foram contratadas por meio de licitação, na modalidade Pregão Presencial, para prestação de serviços de varrição mecanizada, coleta, transporte e deposição final dos resíduos, com fornecimento de equipamentos, manutenção e mão de obra.
As empresas contratadas foram a Limpa Bonito Entulhos e Locação Eireli ME, que será responsável pela realização dos serviços na região central, no período noturno, e a empresa Multi Locações de Máquinas Eireli, responsável pela varrição nos bairros também no período noturno.
De acordo com o edital as máquinas devem ser equipadas com vassoura mecânica, vassoura lateral para sarjetas, tanque de água e aspersor (anti-pó).
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