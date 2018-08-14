Totalmente pintada, nova ciclovia já é utilizada pela população

Já inteiramente pintada, a ciclovia ligando a área urbana ao Balneário Municipal já se encontra em funcionamento, mesmo sem ter sido entregue oficialmente.

Com 2,5m de largura e pouco mais de 6 km de extensão a ciclovia será também iluminada e ganhará um projeto paisagístico no vão que a separa da pista da rodovia.

Iniciada a partir do zero e aberta com a utilização de máquinas pesadas, a ciclovia faz parte das obras de recapeamento da MS-178 – que estão sendo finalizada no trecho compreendido entre o Aeroporto Regional de Bonito e a área urbana, totalizando 14,160 Km.

O trajeto da ciclovia foi intensamente compactado e recebeu a instalação de um grande número de manilhas, a fim de assegurar o escoamento da água (drenagem) e evitar alagamentos.