Produtores vendem na base do "auto-atendimento" na região de Terenos

Pequenos produtores que vivem nas imediações da rodovia MS-356, no município de Terenos, decidiram dar um voto de confiança aos consumidores e deixaram seus produtos à venda na beira da estrada, na base do auto-atendimento, sem nenhum vigia. Quem quiser comprar algo, basta deixar o valor do pacote, R$ 2, no "caixa", pegar o produto e ir embora.

Apesar de arriscada, a iniciativa parece dar certo, já que há várias semanas os produtos são deixados no local. A equipe de reportagem não conseguiu encontrar os produtores, mas conforme apurado, eles deixam verduras e legumes pela manhã, e voltam para a casa. À noite, ou no dia seguinte, retornam para pegar o dinheiro.

Em uma estrada ao lado, é possível ver uma casa distante, que pode ser dos fundadores da iniciativa. O empresário Marcelo Brito, de 41 anos, dono de uma agropecuária em Campo Grande, passa por ali com frequência e já parou para comprar.

"Já faz uns dois meses que passo por ali e percebi esse auto-atendimento, mais nunca parei. Agora, segunda-feira cedo estava indo para Cipolandia e resolvi parar para ver de perto como funcionava. Achei uma bela iniciativa, tomara que todos sejam honesto com eles, pois os produtos são bons. Eu comprei um saquinho de tomate cereja".



Colaborou Luiz Guido Jr.