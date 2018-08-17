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Turismo

Balneário Municipal de Bonito permanecerá fechado de 20 a 24 de agosto

Objetivo é implantar um novo e moderno sistema de tratamento de efluentes

Renan Nucci

Publicado em 17/08/2018 às 13:42

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A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, comunica que o Balneário Municipal permanecerá fechado para visitação entre os dias 20 a 24 de agosto para a implantação de um novo e moderno sistema sustentável de tratamento de efluentes.

A instalação complementa as reformas efetuadas no atrativo após os sérios danos causados pelas chuvas no início do ano, as quais incluíram - em sua primeira fase - a reforma da ponte de acesso (semidestruída pelas chuvas), a remoção, substituição e dragagem de areia, o transporte de pedras, podas de árvores, a reforma da quadra de vôlei e o plantio de grama.

Também foram reformados os muros e degraus de pedra às margens do Rio Formoso, os deques de madeira. As trilhas foram revitalizadas, recebendo areia, postes e cordas de isolamento novos.

SEGUNDA FASE TEM O SANEAMENTO BÁSICO COMO FOCO

Após concluída, a primeira fase deu lugar à SEGUNDA FASE, com a implantação de medidas voltadas para o saneamento básico, visando garantir a preservação ambiental do local com o tratamento correto de resíduos, melhoria do abastecimento de água potável e construção de instalações de esgotamento sanitário adequadas.

Após a revitalização completa dos banheiros, que incluíram a substituição dos azulejos do piso e da parede, e a troca dos vasos, mictórios, chuveiros e pias, além da substituição completa das telhas, a forração com PVC e pintura, terá início na próxima semana a instalação das caixas, com capacidade para 36.000 litros cada, apropriadas para receber efluentes (dejetos) dos banheiros .

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