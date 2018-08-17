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Tecnologia

Operadora anuncia início de rede 4G para celulares em Bonito

Cidade é palco de reclamações pelo péssimo sinal de telefonia móvel

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/08/2018 às 07:24

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Uma das principais operadoras de celular no Brasil anunciou nesta quinta-feira (16) que implantará a rede 4G na cidade de Bonito, conhecida pelas belezas naturais e também perlas reclamações sobre a qualidade duvidosa da telefonia móvel. 

"A tecnologia vai oferecer aos turistas e à população local mais velocidade e qualidade na internet móvel, aprimorando a experiência do cliente para o uso de redes sociais, acesso a sites, serviços de streaming, entre outras funções", disse Anderson Silva Machado, gerente de Engenharia da TIM no Centro-Oeste e no Norte.

A empresa também ativou a rede 4G na cidade de Bodoquena (MS). Desde setembro de 2015, a operadora possui a maior rede 4G no Brasil com a tecnologia em 3.138 municípios brasileiros.

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