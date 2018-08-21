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Bonito

Agesul e prefeitura recuperam 120 Km de estradas vicinais

Obra utiliza 3 motoniveladoras, 1 trator de esteira, 2 carregadeiras e 4 caminhões

Renan Nucci

Publicado em 21/08/2018 às 16:37

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Em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) deu início na semana passada aos trabalhos de recuperação da estrada vicinal da região da La Lima.

As obras incluem o patrolamento, o alargamento da via, encascalhamento e drenagem, com a instalação de manilhas nos pontos considerados mais críticos.

OBRAS VÃO RECUPERAR APROXIMADAMENTE 120 QUILÔMETROS

Iniciados na ponte sobre o Rio do Peixe - na divisa com o município de Bodoquena (em frente à Fazenda Bonanza) - os trabalhos vão recuperar aproximadamente 120 km de estrada, passando pelas fazendas Dois Irmãos e Santa Rita indo até as proximidades do Bar do Bambú (antigo Bolicho do Vena), já na MS-345 (que liga Bonito ao KM 21, passando por Águas do Miranda).

As obras estão sendo realizadas com a utilização de 3 motoniveladoras, 1 trator de esteira, 2 carregadeiras e 4 caminhões.

Os trabalhos foram vistoriadas nesta quarta-feita (15) pelo prefeito municipal, Odilson Soares, acompanhado pelo secretário municipal de Administração e Finanças, Celso Henrique Poli, e pelo subsecretário de Obras, Juarez dos Santos.

"É uma obra de grande importância, que vai recuperar uma via rodovia municipal bastante utilizada pelo transporte escolar e para escoamento da produção rural", afirmou na ocasião o prefeito Odilson Soares.

 

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