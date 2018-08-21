Reformada ponte sobre o Córrego Bonito, junto ao BNH, em Bonito

Região
Local é utilizado para a travessia de pedestres e ciclistas
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta semana à reforma da ponte de madeira existente sobre o Córrego Bonito, no início da Rua Luís da Costa Leite Falcão, nas proximidades do BNH (Vila Recreio).
A ponte é utilizada para a passagem de pedestres e ciclistas e o objetivo da reforma, além da revitalização, é reforçá-la para o período das chuvas, na medida em que a ponte de concreto sobre o mesmo córrego - na Rua Pilad Rebuá - foi recentemente reformada e teve a sua vazão de água aumentada com a abertura de uma nova galeria e colocação de novas manilhas (quadradas) de 2 por 2 metros ao lado das já existentes (que medem 2 por 3 metros).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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