Felipe Orro solicita redutores de velocidade para o distrito de Palmeiras

Política
A localidade é cortada pela MS-450, que neste trajeto não conta com nenhum dispositivo para a redução da velocidade dos veículos
Rodovias que cortam cidades ou distritos geralmente causam muitos acidentes. É o que vem provocando preocupação nos moradores de Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti. A localidade é cortada pela MS-450, que neste trajeto não conta com nenhum dispositivo para a redução da velocidade dos veículos, e este fato vem causando acidentes graves, inclusive com mortes.
Para reverter esta situação, o deputado estadual Felipe Orro solicitou ao governo do estado a implantação de dois redutores de velocidade ou faixas elevadas para pedestres, de forma urgente, no perímetro urbano do distrito, de preferência onde é frequente maior fluxo de pessoas, que é em frente à Escola Municipal Nero Menezes de Ávila e da Unidade Básica de Saúde Familiar Manoel Alves.
Orro destaca que o excesso de velocidade coloca em risco a vida dos pedestres e ciclistas que trafegam diariamente pelo centro urbano do distrito, frequentemente nos lugares acima mencionados.
Esta reivindicação é antiga dos moradores da região. Cansados dos inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais, formalizaram o pedido à Felipe Orro, que recebeu das mãos do vereador Juliano dos Santos Silva a solicitação.
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