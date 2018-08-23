Presidente do TJMS recebe pedido para elevação da comarca de Terenos

Na manhã desta quarta-feira (22), o Des. Divoncir Schreiner Maran, presidente do TJMS, recebeu uma comitiva da comarca de Terenos que veio ao Tribunal de Justiça pedir a elevação daquela comarca para segunda entrância.

O desembargador garantiu aos presentes que a reivindicação será atendida, lembrando das duas elevações já realizadas esse ano. “O próximo passo é encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, mas eu garanto que vamos levar esse pedido para frente, assim como fizemos para as comarcas de Rio Verde do MT e Anastácio.

O juiz Valter Tadeu Carvalho, tiular da comarca, esteve presente na reunião e destacou o quanto a cidade vem crescendo. “Fiz uma comparação com o ano de 2015, quando cheguei à cidade. Naquele ano, de janeiro a agosto, tivemos 500 processos distribuídos, comparado ao mesmo período desse ano, o número triplicou, pois já temos 1.500 processos”, afirmou.

Valter Tadeu argumentou ainda que a iniciativa de elevação é de enorme importância para Terenos, tendo em vista que de 2008 até agora, a população dobrou e, com a aprovação do projeto, será possível atender os pouco mais de 18 mil habitantes com mais qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais.

Durante a reunião, o promotor Alexandre Magno de Lacerda enalteceu a postura do Des. Divoncir Schreiner Maran, ressaltando a importância da atitude do presidente em relação ao município de Terenos. “O senhor está sendo muito mais do que um gestor, está conseguindo enxergar de uma maneira diferente as necessidades da comarca e, com isso, faz com que os outros poderes acabem seguindo o mesmo exemplo”, elogiou.

O promotor também expressou sua admiração ao presidente do Tribunal de Justiça, ressaltando que o Poder Judiciário é a base para atuação dos outros poderes. “O presidente sempre sabe o que colocar como prioridade e onde investir para a melhor atuação do judiciário”, disse ele.

O Des. Divoncir Schreiner Maran ainda recebeu os parabéns do prefeito da cidade de Terenos, Sebastião Donizete Barraco, que deixou clara sua gratidão por receber o pedido de elevação da comarca. “A elevação para segunda entrância será de grande valia para o nosso município, tendo em vista que a população cresce cada vez mais e as demandas também vêm crescendo bastante”, acrescentou o prefeito.

Além das autoridades já citadas, estiveram presentes na reunião o presidente da Amamsul juiz Fernando Cury, o vice-presidente da Câmara Municipal de Terenos Assis Alves de Almeida; o Defensor Público Geral Luciano Montali, o presidente da Câmara Municipal de Terenos Silvio Figueiredo Brites, o promotor Eduardo de Araújo Guedes, a Defensora Pública substituta de Terenos Juliana Esteves Teixeira, o procurador do Município de Terenos e representante da OAB local Rubens Batista Vilalba, a procuradora auxiliar de Terenos Andreia Santos Donxeza, o diretor-tesoureiro da OAB-MS Stheven Razuk e os vereadores Assis Sales Rocha, Helder Noboru Kassae, José Agostin da Costa e Leonardo Nocaretta.

Saiba mais - A comarca de Terenos foi criada pela Lei nº 2.049/1999 e instalada no dia 29 de dezembro de 2000. Desde a criação, passaram por lá os juízes José Berlange Andrade (06/04/01 a 31/03/11), Marco Antonio Montagnana Morais (03/11/11 a 20/08/15) e Valter Tadeu Carvalho (15/06/16 até os dias atuais).

A história de Terenos começou no dia 6 de setembro de 1914, com a inauguração da estação ferroviária e telegráfica, cuja área até então era habitada pela tribo indígena Terena. É uma típica cidade do interior, com festas e eventos que reúnem milhares de pessoas.