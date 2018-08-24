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Turismo

Bonito recebe missão técnica do município de Capitólio, Minas Gerais

Cidade turística, o setor de serviços do município representa 65% do PIB.

Renan Nucci

Publicado em 24/08/2018 às 15:33

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A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), recebeu nesta semana a visita de uma missão técnica do município de Capitólio (MG), organizada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O objetivo da missão, composta por representantes do setor público e do setor privado daquele município, é conhecer o modelo de gestão turística e ambiental implantado em Bonito, incluindo os trabalhos desenvolvidos pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e a utilização do voucher único.

Integrada pelo prefeito do município mineiro, José Eduardo Terra Vallory, a missão técnica foi recebida pelo prefeito de Bonito, Odilson Soares, acompanhado pelo presidente do COMTUR, Cícero Peralta, e pela secretária de Governo, Terezinha Braga.

MUNICÍPIO TURÍSTICO

O município de Capitólio, em Minas Gerais, tal como Bonito, é uma cidade que tem no turismo uma das suas principais atividades econômicas, com o setor de serviços já representando 65% do PIB municipal.

De acordo com o site da prefeitura do município, Capitólio possui mais de 20 hotéis e pousadas, cerca de 1.500 leitos, além de área de camping e casas de lazer para alugar. O movimento turístico da cidade, por sua vez, estaria em torno de 4 mil pessoas nos fins de semana e 20 mil nos feriados prolongados - como o Carnaval.

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