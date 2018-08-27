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Estado publica ensalamento dos 13,5 mil inscritos no concurso de Bombeiro Militar

Provas acontecem em sete dias em Campo Grande e Dourados

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 15:30

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Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27.8) traz a relação e a convocação dos 13.545 candidatos inscritos no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) para a prova escrita que acontece no domingo (2.9) em Campo Grande e Dourados. Ao todo são oferecidas 200 vagas para Soldado, Oficial Combatente, Oficial de Saúde e Oficial Especialista.

O certame que oferta 153 vagas para Soldado BM, recebeu 11.379 inscrições. Para Oficial Combatente são 23 vagas e 923 inscritos; para Oficial Especialista são 12 vagas e 1.149 inscritos; e para as 12 vagas de Oficial de Saúde são 94 inscritos.

A prova escrita para o cargo de Soldado BM será no período matutino com abertura dos portões às 6h e fechamento às 8h. O tempo de realização da prova será de 4h. Já as provas para os cargos de Oficial terão duração de 5h e serão realizadas no período vespertino. Os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. Ambos em horário de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande serão dois locais de aplicação das provas. Sendo a Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas – para o cargo de Soldado BM; e na Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro – para os candidatos aos cargos de Oficial.

Já no município de Dourados, as provas para ambos os cargos serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) – rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário.

Para conferir detalhes o candidato deve acessar as edições suplementares do DOE desta segunda-feira (27.8). Assinam a publicação, os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas e o de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), coronel Joilson Alves do Amaral.

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