Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:50

Buscar

Últimas notícias
X

Tecnologias

Programa “Lixo Zero Social 10” oferece quase quatro mil vagas em MS, para 2019

O lançamento no Mato Grosso do Sul acontece na próxima terça feira (28), a partir das 8h, no auditório da UNIDERP

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 14:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Solucionar a destinação correta de 100% do lixo, melhorar a educação e cidadania com ações sociais voltadas aos mais carentes, gerar emprego e renda e acabar com lixões em todo Mato Grosso do Sul.

Estes são alguns dos benefícios que serão implantados com Sistema INER de Resíduos Sólidos, Programa: “Lixo Zero Social 10” – Gestão dos Resíduos Sólidos do Brasil, que será lançado na próxima terça feira (28), a partir das 8h, no auditório da UNIDERP – Bloco 5, na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande (MS). Ocorrerá ainda na segunda-feira (27), capacitação e posse dos diretores sociais do Elo Social, das 8h às 16h, no mesmo local.

De acordo com o presidente da Confederação do Elo Social Brasil, Jomateleno dos Santos Teixeira, a instituição social é sem fins lucrativos com representação nacional e vem cumprir com os desafios da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

“Neste ato apresentaremos o programa ‘Lixo Zero Social 10’ juntamente com os prefeitos parceiros de Mato Grosso do Sul e os empresários convidados que atuam ou pretendem atuar no ramo de resíduos sólidos”, conta. O presidente ratifica ainda, que o programa pretende trazer a solução da eliminação de 100% dos resíduos sólidos - lixo - para o Estado.

Segundo Jomateleno a instituição terá em 21 municípios do Estado estrututura para atendimento a comunidade carente. Cada espaço ira atender 200 famílias por dia com atendimentos jurídico, psicológico, de saúde, educacional e assistência social. No local também serão ministrados cursos para 720 pessoas por mês nas áreas de inclusão social, dentre outros temas.

Além disso, também será construído 21 Centros de Triagem e Transbordo (CTTs) e 21 cooperativas de trabalho. “O objetivo é acabar com o problema do lixo, dando dignidade aos ex-catadores, que terão a opção de se tornarem tapeceiros, restauradores de móveis ou decoradores ou ainda de trabalharem nas usinas na função de selecionador de riquezas”, relata o presidente.

USINAS

Além das implantações dos centros de atendimento, cooperativas e CTTs, serão implantados ainda usina de incineração de lixo hospitalar e químico, usina de cremação de animais e usina de compostagem, que deverão gerar quase quatro mil empregos em Mato Grosso do Sul a partir de 2019. Os salários variam de três (R$ 2.811) a 20 salários mínimos (R$ 18.740), de acordo com a ONG.

De acordo com Teixeira a proposta do Programa “Lixo Zero Social 10” é simples e visa proporcionar às empresas interessadas em investir nos empreendimentos a tecnologia e suporte técnico nas implantações.

“É como se fosse uma franquia. Criamos e estruturamos todo o projeto com tecnologia moderna e economicamente eficaz, e as empresas entram como parceiros e fazem os investimentos necessários na construção das usinas. Oferecemos a tecnologia e o suporte técnico. Além de já possuirmos uma lista de terremos em condições de serem adquiridos pelos futuros investidores”, explica o presidente da Confederação do Elo Social Brasil.

As áreas previstas para a implantação do Programa “Lixo Zero Social 10” são capazes de absorver todo o complexo de recepção, tratamento e destinação final dos resíduos. Durante o evento, os interessados irão conhecer as plantas propostas para as usinas e mais detalhes do projeto. “Importante lembrar que as usinas INER tem como objetivo acabar com os famigerados lixões, reaproveitando as riquezas do lixo com inclusão social”, salienta Jomateleno.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo