Programa “Lixo Zero Social 10” oferece quase quatro mil vagas em MS, para 2019

Tecnologias
O lançamento no Mato Grosso do Sul acontece na próxima terça feira (28), a partir das 8h, no auditório da UNIDERP
Solucionar a destinação correta de 100% do lixo, melhorar a educação e cidadania com ações sociais voltadas aos mais carentes, gerar emprego e renda e acabar com lixões em todo Mato Grosso do Sul.
Estes são alguns dos benefícios que serão implantados com Sistema INER de Resíduos Sólidos, Programa: “Lixo Zero Social 10” – Gestão dos Resíduos Sólidos do Brasil, que será lançado na próxima terça feira (28), a partir das 8h, no auditório da UNIDERP – Bloco 5, na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande (MS). Ocorrerá ainda na segunda-feira (27), capacitação e posse dos diretores sociais do Elo Social, das 8h às 16h, no mesmo local.
De acordo com o presidente da Confederação do Elo Social Brasil, Jomateleno dos Santos Teixeira, a instituição social é sem fins lucrativos com representação nacional e vem cumprir com os desafios da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
“Neste ato apresentaremos o programa ‘Lixo Zero Social 10’ juntamente com os prefeitos parceiros de Mato Grosso do Sul e os empresários convidados que atuam ou pretendem atuar no ramo de resíduos sólidos”, conta. O presidente ratifica ainda, que o programa pretende trazer a solução da eliminação de 100% dos resíduos sólidos - lixo - para o Estado.
Segundo Jomateleno a instituição terá em 21 municípios do Estado estrututura para atendimento a comunidade carente. Cada espaço ira atender 200 famílias por dia com atendimentos jurídico, psicológico, de saúde, educacional e assistência social. No local também serão ministrados cursos para 720 pessoas por mês nas áreas de inclusão social, dentre outros temas.
Além disso, também será construído 21 Centros de Triagem e Transbordo (CTTs) e 21 cooperativas de trabalho. “O objetivo é acabar com o problema do lixo, dando dignidade aos ex-catadores, que terão a opção de se tornarem tapeceiros, restauradores de móveis ou decoradores ou ainda de trabalharem nas usinas na função de selecionador de riquezas”, relata o presidente.
USINAS
Além das implantações dos centros de atendimento, cooperativas e CTTs, serão implantados ainda usina de incineração de lixo hospitalar e químico, usina de cremação de animais e usina de compostagem, que deverão gerar quase quatro mil empregos em Mato Grosso do Sul a partir de 2019. Os salários variam de três (R$ 2.811) a 20 salários mínimos (R$ 18.740), de acordo com a ONG.
De acordo com Teixeira a proposta do Programa “Lixo Zero Social 10” é simples e visa proporcionar às empresas interessadas em investir nos empreendimentos a tecnologia e suporte técnico nas implantações.
“É como se fosse uma franquia. Criamos e estruturamos todo o projeto com tecnologia moderna e economicamente eficaz, e as empresas entram como parceiros e fazem os investimentos necessários na construção das usinas. Oferecemos a tecnologia e o suporte técnico. Além de já possuirmos uma lista de terremos em condições de serem adquiridos pelos futuros investidores”, explica o presidente da Confederação do Elo Social Brasil.
As áreas previstas para a implantação do Programa “Lixo Zero Social 10” são capazes de absorver todo o complexo de recepção, tratamento e destinação final dos resíduos. Durante o evento, os interessados irão conhecer as plantas propostas para as usinas e mais detalhes do projeto. “Importante lembrar que as usinas INER tem como objetivo acabar com os famigerados lixões, reaproveitando as riquezas do lixo com inclusão social”, salienta Jomateleno.
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