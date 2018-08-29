Banda Musical Municipal Cabral participa do 2º Festival de Bandas Aquidauana

O município de Jardim – esteve representado pela Banda Musical Municipal Cabral, na 2ª Edição do Festival de Bandas de Aquidauana, realizado no último sábado, 25, na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar) na cidade de Aquidauana. O festival faz parte do calendário de eventos do município, encerrando oficialmente as atividades comemorativas ao 126º aniversário da cidade, comemorado em, 15 de agosto.

Com a coordenação do professor Alan Gustavo Ribeiro, tem em sua composição o Maestro Paulo Henrique Agapito e o coreógrafo Fernando Haylla Ohana e é composta por 60 integrantes, entre eles meninos e meninas.

O professora e diretor da Escola Municipal Major Alberto Costa Rodrigues (MARC) e coordenador da Banda Musical Municipal Cabral, destacou a preocupação da Prefeitura de Jardim em oferecer oportunidades de aprendizado para crianças e adolescentes. “O festival permite que os pais possam ter o contato com o trabalho desenvolvido nas escolas e com isso possam estimular seus filhos que tenham talentos musicais, para que estes busquem integrar grupos e principalmente dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado.

O festival destacou linha de frente, balizas, estandartes, coreografia e bandeiras. Bandas de diversas cidades do estado participaram do festival, somando 17 bandas de todo estado.

Na última terça-feira, 27 o prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro (PSDB), recebeu no gabinete, o diretor da Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) e coordenador da Banda Musical Municipal Cabral juntamente com o Maestro Paulo, ambos vieram agradecer ao prefeito pelo incentivo e apoio do município junto à Banda Municipal.