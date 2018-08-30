Com mais de 71% de imunização, Corumbá vacina contra sarampo e pólio no sábado

Geral
Com 71,32% de cobertura vacinal alcançada, Corumbá terá seis postos funcionando no sábado, 1° de setembro, para vacinação contra sarampo e poliomielite (paralisia infantil). Funcionarão das 07h ao meio-dia as unidades de saúde do bairro Nova Corumbá; Beira Rio; Gastão de Oliveira e Padre Ernesto Sassida (Dom Bosco); Humberto Pereira e Breno de Medeiros. Até a sexta-feira, o Gastão de Oliveira funciona até às 21 horas.
A extensão da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo, com a realização de um segundo Dia D, segue orientação do Ministério da Saúde para intensificação da campanha de vacinação com objetivo de atingir a meta de 95% das crianças com idade entre um ano e cinco anos.
Essas duas vacinas são oferecidas rotineiramente pela rede municipal de saúde. Em Mato Grosso do Sul a campanha é voltada para crianças de até 5 anos. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo teve início em 06 de agosto.
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