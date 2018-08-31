Ônibus da Saúde da Cassems atende neste sábado em Bonito

Região
Serviços incluem exames preventivos de mamografia e colo de útero
O município de Bonito receberá neste sábado - dia 1º de setembro - o "Ônibus da Saúde" da Cassems, que desenvolve trabalhos de prevenção ao câncer - principalmente o de colo de útero e o de mama, que são os que mais atingem as mulheres.
O ônibus estará estacionado, a partir das 07h30, na Unidade Básica Padre José Ferrero, na Rua Nossa senhora da Penha - próxima à Rua Pilad Rebuá, na área Central.
O projeto, que conta com a parceria da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Bonito, é desenvolvido pela Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) com apoio do Hospital do Câncer Alfredo Abrão (de Campo Grande), atendendo tanto funcionários públicos estaduais quanto a população em geral.
Os serviços oferecidos incluem exames preventivos de mamografia e colo de útero.
A unidade móvel conta com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias. Dispõe ainda de uma equipe composta por 10 profissionais, que participam diretamente do atendimento, além de uma equipe para dar suporte durante as viagens.
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