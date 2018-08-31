Parceria entre Judiciário e PM ajudam no combate à reincidência de crimes



Foi realizada na noite desta quinta-feira (30), às 19horas, no 1º batalhão de Polícia Militar da Capital, a 11ª palestra de orientação aos cidadãos que se envolveram em pequenos delitos. Com o tema “Valores na Sociedade: Ética e Cidadania”, a palestra teve como objetivo combater a reincidência dos crimes de menor potencial ofensivo.

O evento faz parte do Termo de Cooperação firmado entre Poder Judiciário e a Polícia Militar, como medida alternativa para pessoas que cometeram delitos de menor potencial ofensivo como ameaça, maus tratos, lesão corporal, crimes de trânsito, crimes ambientais e demais atos ilícitos. Assim, nesses casos há a transação penal aplicada pela 1ª Vara do Juizado Central.

Na palestra, os cidadãos foram esclarecidos da importância desse projeto desenvolvido entre a 1ª Vara do Juizado Especial e o 1º Batalhão de Polícia Militar, que coopera de forma efetiva na prevenção da criminalidade, bem como para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.



A palestra foi ministrada pelo 2º Tenente Magno Alves da Silva, Chefe da Logística, que mostrou aos cidadãos os projetos sociais desenvolvidos pela PM, destacando o da parceria do Poder Judiciário para diminuir os pequenos delitos.

De acordo com Adonis Marcos de Souza, um dos participantes da palestra, o encotro foi muito bom, pois oportunizou ter uma noção dos trabalhos sociais da polícia militar, já que desconhecias os projetos. E, impressionado com a seriedade da proposto, Adonis comprometeu-se a levar este assunto para outras pessoas na sociedade.

“Se todos aplicarmos os princípios básicos de cidadania, com certeza, diminuiremos muito os atos infracionais.”

No final, os participantes responderam a um questionário sobre a palestra, além de uma pesquisa de satisfação acerca das diferentes atividades explanadas pelo instrutor. O 1° Batalhão de Polícia Militar da Capital está situado na Rua 26 de Agosto, nº 613.

