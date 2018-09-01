Neste domingo, 13.545 candidatos fazem a prova para o concurso do CBMMS

Neste domingo (2.9) acontece a prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Ao todo, 13.545 candidatos aos cargos de Soldado, Oficial, Oficial de Saúde e Oficial Especialista, farão as provas em Campo Grande e Dourados.

A prova escrita para o cargo de Soldado BM será no período matutino, com abertura dos portões às 6h e fechamento às 8h, com tempo de realização de prova de 4h. Já as provas para os cargos de Oficial terão duração de 5h e serão aplicadas no período vespertino, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h. Ambos em horário de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande as provas serão aplicadas na Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas – para o cargo de Soldado BM; e na Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro – para os candidatos aos cargos de Oficial.

Em Dourados, as provas para ambos os cargos serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), localizado na rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário.

A Comissão Organizadora do concurso recomenda que os candidatos chequem seus locais de prova, e se apresentem com até 1h de antecedência. Os candidatos deverão apresentar documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Para garantir segurança aos candidatos e fluidez no trânsito, será organizado um esquema especial que contará com o trabalho integrado de todas as polícias, atuação da inteligência da Polícia Militar, e com o reforço da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com aparelho detector de radiofrequência, capaz de monitorar o fluxo de frequência de rádios, telefones celulares e pontos eletrônicos no entorno de 470 m² da região.

Seguindo o mesmo trâmite dos concursos anteriores, representantes do Ministério Público Estadual, Controladoria Geral, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradoria Geral do Estado foram convidados a participar do processo de aplicação das provas no domingo.

Inscrições

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) atraiu 13.545 candidatos. Desse total, 7.496 não são de Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Sendo, 5.414 postulantes do interior de MS e outros 2.082 oriundos de outros estados para disputar uma das 200 vagas ofertadas no certame.

Para as 153 vagas ofertadas para Soldado foram efetivadas 11.379 inscrições. Para Oficial Combatente 23 vagas serão disputadas por 923 inscritos; Oficial Especialista que oferece 12 vagas são 1.149 inscritos; e para as 12 vagas de Oficial de Saúde são 94 candidatos.