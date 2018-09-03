Esquadrilha da Fumaça se apresenta no evento Portões Abertos da Ala 5

Capital
A demonstração aérea com as sete aeronaves A-29 Super-Tucano da Esquadrilha da Fumaça está prevista para iniciar às 15h30
A apresentação da Esquadrilha da Fumaça será a principal atração da edição 2018 do “Portões Abertos” da Ala 5, em Campo Grande (MS). O evento será no próximo domingo (09 de setembro), das 10h às 17h. O objetivo é apresentar à população do Mato Grosso do Sul as atividades desenvolvidas pela Força Aérea Brasileira (FAB). A expectativa da organização é receber cerca de 40 mil pessoas. A demonstração aérea com as sete aeronaves A-29 Super-Tucano da Esquadrilha da Fumaça está prevista para iniciar às 15h30.
Ao longo de todo o dia também serão oferecidos diversos serviços, como, orientações de saúde e higiene bucal, emissão de documentos, cortes de cabelo, além de várias atividades educativas para as crianças.
Doação de alimentos
O evento tem entrada franca. Os visitantes que quiserem colaborar com a campanha do Portões Abertos são convidados a doar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão entregues a entidades assistenciais de Campo Grande. Também haverá um posto de recolhimento de livros usados para o projeto Gibiteca.
Serviço: Portões Abertos da Ala 5.
Data: 09 de setembro de 2018.
Horário: das 10h às 17h.
Local: Ala 5 - Base Aérea de Campo Grande.
Entrada franca.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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