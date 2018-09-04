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Ordem do Dia: Deputados mantêm veto e aprovam um projeto na 1ª sessão da semana

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Publicado em 04/09/2018 às 17:44

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Os deputados estaduais aprovaram um Projeto de Lei e mantiveram um veto total do Poder Executivo durante a primeira sessão plenária da semana, nesta terça-feira (4). Em primeira discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 163/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), que concede ao município de Rio Verde de Mato Grosso, a 200 quilômetros de Campo Grande, o título de Capital do Turismo da Rota Norte do Estado. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e agora segue para as comissões de mérito, antes da segunda votação em plenário. 

O veto total do Executivo foi ao Projeto de Lei 268/2017, do deputado Felipe Orro (PSDB), que obrigaria as instituições de ensino a disponibilizarem móveis adequados a alunos com deficiência física, mobilidade reduzida, obesos e canhotos.

Na justificativa do veto, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que a legislação brasileira (Leis 10.098/2000 e 13.146/2015) "já exige diversas condutas dos estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, voltadas a proporcionar condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos” a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula. O veto foi publicado na página 2 do Diário Oficial do Estado no dia 28 de junho deste ano. Com a manutenção do veto, a proposta será arquivada. 

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