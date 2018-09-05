Concurso dos Bombeiros registra abstenção de 24% na prova escrita; gabarito oficial está publicado no DOE

De 13.545 inscritos no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), 3.273 deixaram de comparecer para realizar a prova escrita, que aconteceu domingo (2.9), em Campo Grande e Dourados. O concurso que oferta 200 vagas, registrou índice de abstenção de 24% na primeira etapa do certame. Para os cargos de Oficial o índice de abstenção ficou em 24% e o de Soldado em 20%.

De 11.379 inscritos para o cargo de Soldado BM, 2.821 deixaram de comparecer. Já para os cargos de Oficial que totalizava 2.166 inscritos, sendo, 923 para o cargo de Oficial, 1.149 para o cargo de Oficial Especialista, e 94 inscritos para o cargo de Oficial de Saúde, o registro foi de 452 candidatos faltosos.

O número de candidatos desclassificados por manterem/esquecerem seus respectivos aparelhos celulares ligados, ou portarem algum tipo de equipamento com sinal sonoro, foi de 18. Já o atendimento especial direcionado a lactantes aconteceu para 17 candidatas.

Uma equipe de aproximadamente 1,1 mil profissionais, entre fiscais de sala, fiscais de corredor, médicos, coordenadores, policiais, enfermeiros, advogados e técnicos administrativos atuaram na primeira fase do certame.

O sistema de segurança contou com o trabalho integrado das Polícias Civil e Militar, com atuação da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, e equipe de instrutores de tiro da Polícia Civil auxiliando para o desarmamento seguro de 18 candidatos.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou o mapeamento e monitoramento de sinal de radiofrequência nos locais de aplicação das provas.

As provas para os cargos de Oficial, realizadas no período vespertino, foram acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. O convite feito às entidades para acompanhar o processo, visa garantir a lisura e transparência do certame.

Gabarito Preliminar

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (5.9) traz em sua publicação o gabarito oficial preliminar da prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Ao todo são ofertadas 153 vagas para Soldado, 23 para Oficial Bombeiro Militar, 12 para Oficial de Saúde e 12 para Oficial Especialista.

O edital prevê dois dias a contar de hoje, para o candidato interpor recurso solicitando revisão de questão. A solicitação deve conter razões que justifiquem a revisão, devendo ser efetivados por questão.

O prazo para recurso encerra às 17h (horário de MS) desta quinta-feira (6.9) no site da Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). O gabarito oficial definitivo será publicado no dia 1º de outubro.

Assinam a publicação os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas, e o de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, além do subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Luiz Antonio de Mello.