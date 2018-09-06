Pista de caminhada no trajeto para o balneário de Bonito é revitalizada

Região
Trabalhos incluem a roçada das margens, pequenos reparos e pintura
A Prefeitura Municipal de Bonito está dando continuidade nesta quinta-feira, dia 6 de setembro, aos trabalhos de revitalização da pista de caminhada que liga a cidade (a partir da rádio Bonito FM) ao quilômetro três da Rodovia MS-178, em direção ao Balneário Municipal.
Os trabalhos consistem na roçada das margens, na remoção de lixo descartado irregularmente ao lado da pista, pequenos reparos e pintura das faixas divisórias.
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