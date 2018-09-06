Zagaia Eco Resort Hotel investe em fonte de energia limpa, segura e inesgotável

Turismo
Foram instaladas no resort 592 placas de 335 watts, um total de 1.185 m² de área ocupada, uma produção que poderá chegar, anualmente, a 288.000 quilowatts hora
Com a certeza da contribuição no combate à poluição ambiental, o Zagaia Eco Resort Hotel acaba de investir em sistema solar fotovoltaica, energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade. Menor impacto no meio ambiente e menos gastos.
Foram instaladas no resort 592 placas de 335 watts, um total de 1.185 m² de área ocupada, uma produção que poderá chegar, anualmente, a 288.000 quilowatts hora.
Sistemas termelétricas, bastante comuns, emitem por ano cerca de 205 quilos de dióxido de enxofre (SO2), 258 quilos de óxido de nitrogênio (NOx) e 152 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Ou seja, quem adquire o sistema de energia solar deixa de contribuir com toda essa poluição.
Essa importante ferramenta que irá proporcionar também uma economia de 30% nos gastos com energia, deve começar a funcionar no Zagaia ainda este mês.
Sempre respeitando a natureza e os seres humanos, o Zagaia Eco Resort Hotel, em Bonito, Mato Grosso do Sul, está muito feliz por buscar fonte de energia renovável, limpa, segura e inesgotável.
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