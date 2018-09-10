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Concurso

Corumbaense é grande campeã de concurso e levará nome do MS ao Miss Brasil Terra

Quatro misses foram premiadas com coroas que representam os elementos

Renan Nucci

Publicado em 10/09/2018 às 14:40

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Corumbá foi a grande vencedora da etapa sul-mato-grossense do Miss Brasil Terra. Em uma competição com outras 13 concorrentes, que aconteceu no último dia 7, no Shopping Bosque dos Ipês, a jovem Gabriele Cavassa conquistou jurados e plateia com sua beleza e discurso.

O desfile reuniu mais de 300 espectadores que curtiram atrações diversas durante o evento, como apresentações da Liga do Bem, da drag queen Apollo Black e da cantora Paolla, sucesso pop de Mato Grosso do Sul.

As misses desfilaram quatro looks. Um informal, com roupas da Tube Surf, um de trajes de banho, com bíquinis e maiôs criados por Marileide Carvalho inspirados na fauna e flora do Pantanal, um de gala com criações de diversos estilistas do estado e, um especial, com adereços criados pelo carnavalesco Francis Fabian.

O Miss Mato Grosso do Sul Terra funcionou da seguinte forma: das 13 concorrentes, 8 foram selecionadas para a semifinal e, apenas 4, para a final. Cada uma delas, ganhou uma coroa referente aos quatro elementos. Em 4º lugar, ficou Marina Verzignazzi (Miss São Gabriel do Oeste), ganhando a coroa de Fogo. Em 3º, Maria A. Rodrigues (Miss Rio Brilhante), que levou a coroa de Água. Em 2º, Jhennifer Santos (Miss Ribas do Rio Pardo), com a coroa de Ar e, a grande campeã Gabriele Cavassa (Miss Corumbá) a coroa principal, do elemento Terra.

Além disso, foi premiada também a Miss Campo Grande Isabela Sanches, como Miss Simpatia. Miss Brasil Terra - O concurso já existe em nível internacional há 17 anos e seu diferencial é abordar em sua temática a proteção ambiental e a preservação da "Mãe Terra". O Miss Terra coopera diretamente com o Departamento Ambiental das Nações Unidas (UNEP).

A vencedora da etapa Mato Grosso do Sul representará o estado no Miss Brasil Terra 2018 no estado do Paraná entre os meses de outubro e novembro.

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