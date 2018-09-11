Arara vermelha morre após choque elétrica na área urbana do Pantanal de MS

Corumbá
Ave foi encontrada caída no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.
Uma arara vermelha foi encontrada morta por moradores do bairro Cristo Redentor, em Corumbá, área urbana do Pantanal de Mato Grosso do Sul, no domingo (9).
O animal recebeu choque elétrico e estava caído quando foi encontrado. O bicoda ave estava bastante queimado.
A arara, que não está em extinção, foi resgatada pela polícia na manhã desta segunda-feira (10).
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