Convocados para entrevista 864 cotistas aprovados no concurso da PM

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11.9) traz a convocação de candidatos inscritos como cotistas e aprovados na primeira fase do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) para entrevista de verificação.

A lista de convocados contém 864 nomes sendo que, deste total, 807 candidatos estão inscritos para concorrer às vagas destinadas a negros e 57 concorrem pelas cotas destinadas a indígenas.

A Entrevista de Verificação será realizada de 17 a 21 de setembro, no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar de Mato Grosso do Sul (Cefap-PMMS), localizado na rua Marina Luiza Spengler, nº 240 residencial Ana Maria do Couto, em Campo Grande.

Na entrevista de verificação, a declaração firmada pelo candidato no momento da inscrição poderá ou não ser validada pela Comissão de Verificação, composta por membros de entidades representativas.

No caso do candidato que se declarou negro no ato da inscrição, a declaração firmada pelo candidato será confrontada com o seu fenótipo. Já para o candidato que se autodeclarou índio no ato da inscrição, haverá verificação da Cédula Oficial de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança com o registro da etnia índio, ou com o Registro Administrativo de Nascimento de Índio (Rani) original expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), ou certidão de nascimento constando a etnia índio.

É importante que o candidato confira com atenção o dia e horário de sua entrevista e compareça ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. O candidato que deixar de comparecer à entrevista, ou não receber parecer favorável da Comissão de Verificação, passará automaticamente a concorrer às vagas gerais ofertadas no certame.

Os editais de convocação podem ser conferidos a partir da página 6 do DOE, edição nº 9.738.

O concurso

O concurso da PMMS oferta 450 vagas, sendo 388 para o cargo de Soldado, 50 vagas para Oficial Combatente e 12 vagas para Oficial de Saúde.