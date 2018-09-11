Governo contrata empresa para restauração do aeroporto de Bonito

Bonito
Restauração inclui pista de pouso, ponto de táxi e estacionamento
O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (10), o resultado da licitação para contratação da empresa que irá executar as obras de restauração da pista de pouso, de táxi e do estacionamento do aeroporto de Bonito.
A escolha da vencedora se deu por meio de licitação na modalidade concorrência, ficando responsável pelos serviços a empresa Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda..
O valor ajustado, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), é de R$ 4.038.966,02.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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