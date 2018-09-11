Governo contrata empresa para restauração do aeroporto de Bonito

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (10), o resultado da licitação para contratação da empresa que irá executar as obras de restauração da pista de pouso, de táxi e do estacionamento do aeroporto de Bonito.

A escolha da vencedora se deu por meio de licitação na modalidade concorrência, ficando responsável pelos serviços a empresa Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda..

O valor ajustado, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), é de R$ 4.038.966,02.