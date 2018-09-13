Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:55

Buscar

Últimas notícias
X

Gestão

Bonito cresceu e triplicou PIB durante a gestão do MDB no governo

A vocação turística de Bonito foi amplamente valorizada no governo do MDB (2007 – 2014)

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2018 às 15:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cidade de Bonito é orgulho de todo o povo sul-mato-grossense. Por sua geografia única, leva o nome de Mato Grosso do Sul para todo o mundo. Todos os anos, 2 milhões de turistas do Brasil e dos mais diversos países escolhem Bonito como destino.

A vocação turística de Bonito foi amplamente valorizada no governo do MDB (2007 – 2014). O resultado está em crescimento econômico nunca vivido pela população da cidade até então.

Em oito anos do governo MDB, o PIB (Produto Interno Bruto) triplicou, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao fim de 2006, o PIB de Bonito marcava R$ 170.486.

Já no fim de 2007, o primeiro do MDB à frente do governo de Mato Grosso do Sul, o PIB chegava a R$ 181.387. Quando MDB entregou o governo, em dezembro de 2014, a cidade era beneficiada por um PIB de R$ 536.410. Os resultados econômicos refletem a aplicação contínua em todos os setores: segurança, emprego, saúde, educação, habitação e assistência social.

A cidade reconhecida internacionalmente por seu Eco Turismo recebeu 11 títulos de melhor destino de ecoturismo do país, todos durante a gestão do MDB.

Entre as grandes obras está a pavimentação da rodovia MS-178, que liga Bonito a Bodoquena, que recebeu o investimento de R$ 75,1 milhões. E também a manutenção (repavimentação) asfáltica da rodovia MS-339.

Aeroporto é orgulho de Bonito

O município passou a contar com Aeroporto Regional de Bonito que foi concluído e iniciado voos comerciais. MDB investiu R$ 18 milhões, o local tem uma área total de 1,8 mil metros quadrados e capacidade para atender 240 mil passageiros ao ano.

O município ainda ganhou um caminhão do Corpo de Bombeiros AP1 (Ataque Principal), de combate a incêndio aeronáutico, elevando o nível 3 para o 5, podendo assim receber, até, aviões a jato.

MDB também equipou a Agência da Agraer, doando 109 carros, computadores, contratação de 72 servidores de campo, 122 patrulhas mecanizadas, 153 resfriadores de leite e 19 motoniveladoras. Casas também foram entregues aos moradores do município.

Bonito também foi beneficiada com Saneamento básico e contou com a homologação do aeroporto da cidade. Paralelo a essa entrega, o Estado inicia outra importante obra, dessa vez de infraestrutura, com o recapeamento de mais de 25 mil metros quadrados de vias urbanas.

Cultura é o destaque de Bonito

Bonito ainda abriga um dos principais festivais do Brasil, o Festival de Inverno de Bonito trouxe o que é de melhor na Cultura como música, literatura, teatro e artes plásticas. Além de promover fórum de debates sobre diversos temas abordados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo