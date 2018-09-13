Bonito cresceu e triplicou PIB durante a gestão do MDB no governo

A cidade de Bonito é orgulho de todo o povo sul-mato-grossense. Por sua geografia única, leva o nome de Mato Grosso do Sul para todo o mundo. Todos os anos, 2 milhões de turistas do Brasil e dos mais diversos países escolhem Bonito como destino.

A vocação turística de Bonito foi amplamente valorizada no governo do MDB (2007 – 2014). O resultado está em crescimento econômico nunca vivido pela população da cidade até então.

Em oito anos do governo MDB, o PIB (Produto Interno Bruto) triplicou, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao fim de 2006, o PIB de Bonito marcava R$ 170.486.

Já no fim de 2007, o primeiro do MDB à frente do governo de Mato Grosso do Sul, o PIB chegava a R$ 181.387. Quando MDB entregou o governo, em dezembro de 2014, a cidade era beneficiada por um PIB de R$ 536.410. Os resultados econômicos refletem a aplicação contínua em todos os setores: segurança, emprego, saúde, educação, habitação e assistência social.

A cidade reconhecida internacionalmente por seu Eco Turismo recebeu 11 títulos de melhor destino de ecoturismo do país, todos durante a gestão do MDB.

Entre as grandes obras está a pavimentação da rodovia MS-178, que liga Bonito a Bodoquena, que recebeu o investimento de R$ 75,1 milhões. E também a manutenção (repavimentação) asfáltica da rodovia MS-339.

Aeroporto é orgulho de Bonito

O município passou a contar com Aeroporto Regional de Bonito que foi concluído e iniciado voos comerciais. MDB investiu R$ 18 milhões, o local tem uma área total de 1,8 mil metros quadrados e capacidade para atender 240 mil passageiros ao ano.

O município ainda ganhou um caminhão do Corpo de Bombeiros AP1 (Ataque Principal), de combate a incêndio aeronáutico, elevando o nível 3 para o 5, podendo assim receber, até, aviões a jato.

MDB também equipou a Agência da Agraer, doando 109 carros, computadores, contratação de 72 servidores de campo, 122 patrulhas mecanizadas, 153 resfriadores de leite e 19 motoniveladoras. Casas também foram entregues aos moradores do município.

Bonito também foi beneficiada com Saneamento básico e contou com a homologação do aeroporto da cidade. Paralelo a essa entrega, o Estado inicia outra importante obra, dessa vez de infraestrutura, com o recapeamento de mais de 25 mil metros quadrados de vias urbanas.

Cultura é o destaque de Bonito

Bonito ainda abriga um dos principais festivais do Brasil, o Festival de Inverno de Bonito trouxe o que é de melhor na Cultura como música, literatura, teatro e artes plásticas. Além de promover fórum de debates sobre diversos temas abordados.