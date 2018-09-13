Cidade Empreendedora será lançado em Bodoquena no próximo dia 20

A Prefeitura Municipal de Bodoquena e o Sebrae/MS lançam no dia 20 de setembro, às 19h, para toda a população, o programa Cidade Empreendedora, que tem como objetivo promover o desenvolvimento local, por meio de um trabalho conjunto para identificar e atuar com foco em eixos estratégicos da economia para o crescimento.

O programa tem duração de 20 meses e está dividido em oito eixos que visam acelerar o desenvolvimento do município: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

“Incluir o empreendedorismo na pauta e nos serviços oferecidos à população, e investir para que novos empreendimentos surjam significa economia para os cofres públicos. Além disso, comprar de empresas locais e da agricultura familiar promove ganho de qualidade de vida e geração de renda”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

O evento de lançamento recebe a palestra “Cidades Inteligentes, Humanas & Criativas”, realizada por Cláudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas.

No dia seguinte (21) acontece a Oficina Mapa de Oportunidades, que definirá os pontos fortes e fracos do município, e as oportunidades e ameaças existentes para o desenvolvimento local. As vagas são limitadas e a capacitação é aberta a qualquer cidadão que desejar integrar essa dinâmica.

Segundo o prefeito Kazuto Horii a cidade ainda é jovem e, com o programa, espera-se que ela cresça e se desenvolva com organização e profissionalismo, principalmente em relação à agricultura familiar. “Queremos que nossos cidadãos sintam-se cada vez mais valorizados. Vamos tornar o município um polo de referência focado no desenvolvimento da agricultura familiar e fazer este setor ser foco para o ecoturismo”, ressalta.