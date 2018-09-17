Sicredi presente na abertura nacional do Plantio de Soja da Safra 2018/2019

Na manhã, do dia 17 de setembro a Fazenda Jaraguá, no município de Terenos (MS), sediou a Abertura Oficial do Plantio de Soja da Safra 2018/2019. A iniciativa faz parte do projeto Soja Brasil, que tem como tema central “Cenário Político e os grandes desafios da Safra 2018/2019” e contou com importantes nomes do agronegócio para debater assuntos relevantes para o bom andamento da safra.

Lideranças do agronegócio estadual e nacional estavam presentes, inclusive o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Régis e o vice-presidente da Sicredi Campo Grande, Antônio Kurose.

Durante a cerimônia de abertura que foi transmitida ao vivo pelo Canal Rural, Celso Régis destacou a importância do cooperativismo para o agronegócio. “Independente da instabilidade política e econômica, o produtor rural está sempre firme e forte para enfrentar as adversidades e é muito mais fácil quando se está associado a uma cooperativa, que é uma forma de organização econômica que valoriza a pessoa”, declarou o presidente que ainda completou com o slogan do Sicredi: quem coopera cresce!

Como acontece todos os anos, o Projeto Soja Brasil fez a abertura simbólica da temporada 2018/2019 e trouxe uma análise sobre os desafios e as oportunidades da política agrícola, perspectivas em relação ao clima para esta safra e a importância do calendário da soja para garantir sanidade e boa produtividade.

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais (Abiove), o Brasil deve produzir nesta safra 118,8 milhões de toneladas do grão, superando os 118,7 milhões do ciclo anterior. O aumento da área plantada é estimado em 3,5%, segundo projeções do USDA. Tratando de Mato Grosso do Sul, a estimativa do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), é de que a área destinada ao cultivo da oleaginosa, de 2,7 milhões de hectares, cresça aproximadamente 4%. Superando a produção de 9,590 milhões de toneladas, produzidas no ciclo anterior.