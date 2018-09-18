Prefeitura de Terenos acompanha abertura do plantio de soja

Geral
Evento foi realizado na manhã de ontem
Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito, Donizete Barraco (PMN), e o chefe de gabinete, Ewerton Fortuna Sant Ana, participaram da solenidade de abertura oficial do plantio de Soja da Safra 2018/2019, realizada na fazenda Jaraguá, em Terenos.
A iniciativa faz parte do projeto Soja Brasil, que tem como tema central “Cenário Político e os grandes desafios da Safra 2018/2019”.
Durante o evento, foram apresentadas algumas análises sobre os desafios e as oportunidades da política agrícola, perspectivas em relação ao clima para esta safra e a importância do calendário da soja para garantir sanidade e boa produtividade.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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