Estado promove leilão com 130 lotes de veículos e sucatas

Vários lotes
Na internet os lotes já recebem lances; leilão presencial acontece dia 25 de setembro
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), promove leilão com 130 lotes de veículos e sucatas. A previsão de arrecadação é de R$ 338 mil.
O certame que oferta lotes contendo caminhões, carros e motos – considerados inservíveis para a administração -, será realizado nos formatos presencial e online. O leilão presencial será dia 25 de setembro, a partir das 8h30, na Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO-MS), localizada na rua Liberdade, nº 836 Monte Líbano. O formato virtual já está aberto para lances através do Portal Casa de Leilões.
O menor lance inicial, no valor de R$ 50,00, é referente ao lote 109 que oferta duas sucatas de VW/Gol 1.6 sem motor. Já o maior lance inicial, no valor de R$ 9 mil, é referente a duas camionetes movidas a Diesel. Sendo o lote 001 que oferta uma Nissan/Frontier 4X4, ano 2014/2015 na cor preta; e o 004 com uma Amarok CD 4×4 SE, ano 2013.
O período de visitação dos lotes ocorre de 17 a 24 de setembro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e finais de semana, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão presencial. A visitação acontece nos seguintes locais:
Lotes 01 ao 107: rua Paracatu, s/nº Silvia Regina – ao lado da Casa de Leilões, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h.
Lote 108: Quartel do Corpo de Bombeiros – rua Fernando Augusto da Costa, nº 376 Jardim América, das 8h às 13h.
Lotes 109 ao 130: rua Alexander Fleming, nº 1.673 Vila Bandeirantes, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h.
Para aquisição dos lotes 108 e 109 destinado à sucata de veículos para desmanche, poderão participar somente pessoas jurídicas de qualquer natureza e que estejam devidamente cadastradas no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) conforme a lei 12.977/2014, regulamentada pela Resolução Contran 611/2016, destinados à desmontagem, reciclagem e destinação das peças usadas de veículos automotores.
O edital completo com a descrição de cada lote ofertado, adendos e demais avisos podem ser conferidos neste site.
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