Prefeitura de Terenos incentiva agricultura familiar

Terenos
Prefeito Donizete visitou pequenos produtores da região
A Prefeitura de Terenos reconhece a importância da produção do campo e, por conta disso, a administração municipal está em busca de parcerias e projetos que auxiliem o crescimento da economia rural.
Diante desta realidade o prefeito, Donizete Barraco (PMN), realizou uma visita na propriedade da senhora, Maria Alice Portela, que é produtora de hortifrutis em Terenos.
Na ocasião, o gestor pode conhecer o trabalho desenvolvido no local e firmou o compromisso de trabalhar em prol de melhorias para a agricultura familiar.
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