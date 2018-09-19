Prefeitura de Terenos incentiva agricultura familiar

A Prefeitura de Terenos reconhece a importância da produção do campo e, por conta disso, a administração municipal está em busca de parcerias e projetos que auxiliem o crescimento da economia rural.

Diante desta realidade o prefeito, Donizete Barraco (PMN), realizou uma visita na propriedade da senhora, Maria Alice Portela, que é produtora de hortifrutis em Terenos.

Na ocasião, o gestor pode conhecer o trabalho desenvolvido no local e firmou o compromisso de trabalhar em prol de melhorias para a agricultura familiar.