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Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos de até 100 Km/h no MS

O aviso, que abrange todos os 79 municípios, pede que a população não se abrigue debaixo de árvores

Renan Nucci

Publicado em 20/09/2018 às 15:00

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A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (20.9) um alerta para o Estado sobre o risco de tempestades intensas com descargas elétricas.

O aviso, que abrange todos os 79 municípios, pede que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, desligue aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia quando for possível, o que pode evitar a queima dos aparelhos.

Conforme o alerta meteorológico, para a região Norte de Mato Grosso do Sul há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros, ventos intensos de 60 a 100 Km/h e queda de granizo. Podem ocorrer ainda estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O alerta para a região é válido até amanhã (21.9).

Para as cidades do Sul do Estado, a previsão também é de chuva intensa, com possibilidades de alcançar até 60 milímetros de precipitação, queda de árvores e granizo, além de alagamentos. No entanto, para essa área o alerta vale somente para esta quinta-feira.

Municípios

A tempestade já fez estragos em diversas cidades do Estado. Em alguns lugares a chuva e o vento, que começaram no início da manhã de hoje, já causaram estragos. Em Sete Quedas, Iguatemi e Mundo Novo a Defesa Civil registrou queda de árvores e até uma estrutura foi lançada na rua pela força do vento. 

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