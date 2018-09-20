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Habitação

Dois Irmãos do Buriti recebe dezenas de casas e asfalto na gestão de Reinaldo

Investimentos na cidade também favorecem geração de empregos e renda

Renan Nucci

Publicado em 20/09/2018 às 14:45

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A 120 quilômetros de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti não foi esquecida pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição. A exemplo dos outros 78 municípios de Mato Grosso do Sul, a cidade recebeu investimentos da administração estadual em diversas áreas. Em agenda de campanha, Reinaldo está na cidade nesta sexta-feira (21) para reforçar os compromissos. 

Às 15h30 ele dá entrevista às rádios NFM 106.7 e Comunitária Buriti FM. Depois, segue para reunião no salão Paroquial Igreja Nossa Senhora do Rosário, às 16h. Na área de habitação o Governo de MS deu oportunidade de 50 novas casas em Dois Irmãos do Buriti: 40 entregues já em 2016, no Jardim Aeroporto, e 10 em construção.

O Governo do Estado também asfaltou a Avenida Aeroporto, em um investimento de R$ 1,451 milhão, e está pavimentando 4 quilômetros da rodovia MS-347, no trecho entre Dois Irmãos do Buriti e o frigorífico. Esta obra está orçada em R$ 4,823 milhões e irá beneficiar unidades frigoríficas de carne bovina, peixe, um laticínio e um presídio existentes no local.

Reinaldo Azambuja garantiu também recursos para a compra de equipamentos para a ativação do frigorífico de peixe, montado pela prefeitura. Os investimentos têm o objetivo de atender as necessidades da população buritiense e impulsionar a geração de empregos no município .

E mais de meio milhão de reais de emendas parlamentares e contrapartida do Governo do Estado foram para agricultura familiar por meio de patrulhas mecanizadas. Entre as emendas está uma do próprio Reinaldo, da época em que era deputado federal. A emenda dele e do ex-senador Rubén Figueiró é de R$ 161 mil.

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