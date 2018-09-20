PM recebe visita do Serviço Ambulatorial Especializado do município de Aquidauana

Desde a última segunda-feira (17) a equipe do Serviço Ambulatorial Especializado (SAE) da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana tem feito um importante trabalho voltado as questões de ‘saúde’ com aos policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar, na própria sede do Batalhão.

Com exames rápidos de detecção de doenças, as profissionais do Posto de Saúde João Jorge Carneiro (Renata Dantas, Marli Gomes, Mariele Borges, Luiza Cavallieri, Carmem Vitorino, Nina Roman, Suelem Martins, Eloíza Silva e Sandra Szczuk), avaliaram alguns voluntários, dentre eles o próprio Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel PM Amaral), e sanaram algumas dúvidas a respeito de questões relacionadas a HIV, Sífilis, Hepatite, Glicemia, Saúde Bucal e outras.

Trabalhos assim apontam para uma parceria saudável entre as organizações e um avanço na discussão e participação de todos, nas questões de Saúde Pública.

