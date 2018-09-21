Prefeito de Terenos entrega kits esportivos para escolas do município

Geral
Evento foi realizado ontem
Na manhã de quinta-feira (20), o prefeito, Donizete Barraco (PMN), realizou a entrega de kits esportivos para as escolas que participaram, no mês de agosto, do Festival Gastronômico.
A Prefeitura de Terenos agradece as escolas Álvaro Lopes, Antônio Sandim de Rezende, Vilma Fátima de Assis Barreto, Eduardo Perez e Antônio Valadares pela colaboração na realização do evento.
Participaram da solenidade o diretor do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, Marcelo Marques Perez, e a diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Diana Duim.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS