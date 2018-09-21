Prefeito de Terenos entrega kits esportivos para escolas do município

Na manhã de quinta-feira (20), o prefeito, Donizete Barraco (PMN), realizou a entrega de kits esportivos para as escolas que participaram, no mês de agosto, do Festival Gastronômico.

A Prefeitura de Terenos agradece as escolas Álvaro Lopes, Antônio Sandim de Rezende, Vilma Fátima de Assis Barreto, Eduardo Perez e Antônio Valadares pela colaboração na realização do evento.

Participaram da solenidade o diretor do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, Marcelo Marques Perez, e a diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Diana Duim.