Programa Cidade Empreendedora foi lançado na Câmara de Bodoquena

A Prefeitura Municipal de Bodoquena e o Sebrae/MS lançaram ontem (20), para toda a população, na Câmara Municipal, o Cidade Empreendedora. O programa, que seguirá até o final de 2019, é dividido em oito eixos que visam acelerar o desenvolvimento, são eles: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

A abertura oficial do programa contou com a palestra “Cidades Inteligentes, Humanas & Criativas”, realizada por Cláudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Segundo ele, existem diversas possibilidades de fazer diferente para mudar a realidade de pequenos municípios brasileiros; e antes de analisar o ideal a se fazer, deve-se trabalhar o que é funcional e mais fácil de ser praticado no momento para gerar transformações.

Para Lejania Ribeiro, Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bodoquena, é necessário que a população seja um multiplicador das ações que acontecerão no município. “Espero que essa iniciativa seja um divisor de águas para cada um dos cidadãos daqui”.

“Queremos que todos façam a seguinte reflexão: o que eu, enquanto cidadão, estou fazendo para ser protagonista do desenvolvimento do meu município?”, complementa Vanessa Leite, gerente do Sebrae na região Oeste de Mato Grosso do Sul.

Dando continuidade aos eventos de lançamento, hoje (21), das 14 às 18 horas no Auditórios Mário Brother, será realizada a Oficina Mapa de Oportunidades, que apontará os pontos fortes e fracos do município, e as oportunidades e ameaças existentes, para então definir um eixo de atuação do programa. A capacitação é aberta a toda a população.