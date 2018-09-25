Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:59

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Agricultura familiar é o eixo eleito por Bodoquena para o Cidade Empreendedora

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2018 às 14:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Agricultura Familiar foi o eixo escolhido para ser trabalhado em Bodoquena na última sexta-feira (21), durante a oficina do Mapa de Oportunidades do Cidade Empreendedora, programa elaborado pelo Sebrae/MS e Prefeitura Municipal de Bodoquena para estimular a economia local. A ação contou com a participação de lideranças locais e a população em geral.

Segundo o prefeito Kazuto Horii, “existe um grande potencial de melhoria para o setor”, de forma que seja trabalhada a produtividade, a cooperação e a logística entre os produtores para se beneficiarem da força turística da região, oferecendo seus produtos a empreendimentos do estado e a órgãos públicos, e valorizando a experiência do turista em consumir alimentos da terra.

Para Lejania Ribeiro, Secretária de Turismo, é necessário que a população seja um multiplicador das ações que acontecerão no município. “Espero que essa iniciativa seja um divisor de águas para cada um dos cidadãos daqui”.

Vanessa Leite, gerente do Sebrae na região Oeste de Mato Grosso do Sul, também reforça a necessidade de participação do cidadão nesta iniciativa, principalmente no próximo passo, o Plano de Desenvolvimento Econômico, previsto para outubro, quando serão apontadas as ações e os responsáveis. “Queremos que todos façam a seguinte reflexão: o que eu, enquanto cidadão, estou fazendo para ser protagonista do desenvolvimento do meu município?”.

O Cidade Empreendedora segue até o final de 2019 e está dividido em oito pontos chave que visam acelerar o desenvolvimento: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo