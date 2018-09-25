Agricultura familiar é o eixo eleito por Bodoquena para o Cidade Empreendedora

Agricultura Familiar foi o eixo escolhido para ser trabalhado em Bodoquena na última sexta-feira (21), durante a oficina do Mapa de Oportunidades do Cidade Empreendedora, programa elaborado pelo Sebrae/MS e Prefeitura Municipal de Bodoquena para estimular a economia local. A ação contou com a participação de lideranças locais e a população em geral.

Segundo o prefeito Kazuto Horii, “existe um grande potencial de melhoria para o setor”, de forma que seja trabalhada a produtividade, a cooperação e a logística entre os produtores para se beneficiarem da força turística da região, oferecendo seus produtos a empreendimentos do estado e a órgãos públicos, e valorizando a experiência do turista em consumir alimentos da terra.

Para Lejania Ribeiro, Secretária de Turismo, é necessário que a população seja um multiplicador das ações que acontecerão no município. “Espero que essa iniciativa seja um divisor de águas para cada um dos cidadãos daqui”.

Vanessa Leite, gerente do Sebrae na região Oeste de Mato Grosso do Sul, também reforça a necessidade de participação do cidadão nesta iniciativa, principalmente no próximo passo, o Plano de Desenvolvimento Econômico, previsto para outubro, quando serão apontadas as ações e os responsáveis. “Queremos que todos façam a seguinte reflexão: o que eu, enquanto cidadão, estou fazendo para ser protagonista do desenvolvimento do meu município?”.

O Cidade Empreendedora segue até o final de 2019 e está dividido em oito pontos chave que visam acelerar o desenvolvimento: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.