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Jardim

Prefeito sanciona Lei que declara Utilidade Pública Municipal o Centro de Equoterapia Passo a Passo

O Passo a Passo oferece tratamento gratuito, auxiliando no desenvolvimento do corpo e da mente

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2018 às 13:45

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O prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro (PSDB), esteve na manhã da última terça-feira, (25) reunido com o presidente da Câmara Municipal, Fernando Valério Ramos (PSDB), vereador Carlos Américo Grubert (MDB), e com o idealizador do Centro de Equoterapia Passo a Passo, Paulo Bozzoli.

Na ocasião, o prefeito sancionou a Lei municipal nº 1920/2018, que determina Utilidade Pública ao Centro de Equoterapia Passo a Passo em Jardim/MS. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, Olavo de Oliveira Jr também esteve presente no encontro com os representantes do projeto terapêutico que hoje 41 indivíduos, entre crianças, jovens e adultos.

O Passo a Passo oferece tratamento gratuito, auxiliando no desenvolvimento do corpo e da mente, no tratamento de pessoas com deficiência física ou intelectual, como a Síndrome de Down, hiperatividade, deficiência de atenção, paralisia cerebral, e autismo por exemplo. A prática une saúde, educação, equitação e o convívio com o animal, o que oferece ao praticante melhores condições de relacionamento interpessoal e no ambiente do seu convívio.

Localizado nas dependências do Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, desde sua inauguração em 18 de abril de 2015, o centro recebeu a doação de um espaço do Sindicato Rural de Jardim, que desde sua fundação é um dos principais apoiadores em parceria SENAR/MS. A equipe de profissionais que integram o Centro é hoje composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagoga e equitador. Atualmente 41 pessoas entre crianças, jovens e adolescentes fazem parte do projeto.

Para o idealizador do Projeto, Paulo Bozzoli a declaração de utilidade pública, faz com que o Centro de Equoterapia Passo a Passo tenha condições de buscar recursos que podem vir a contribuir muito para o desenvolvimento do projeto em nossa cidade. Bozolli agradeceu ainda ao vereador Carlinhos Grubert, autor do Projeto de Lei, demais vereadores e também ao prefeito de Jardim Guilherme Monteiro, por sancionar a Lei de Utilidade Pública ao Centro de Equoterapia Passo a Passo.

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