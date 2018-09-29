Nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas predominam neste fim de semana

Tempo
Confira o mapa com a previsão para Aquidauana e região
No último fim de semana de setembro (29 e 30) o céu fica parcialmente nublado e pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, no período da tarde, principalmente no Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul.
A umidade relativa do ar pode declinar de 90% para 40%. As temperaturas no sábado ficam na faixa de 19ºC a 34ºC; já no domingo os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 36ºC. Durante os dois dias, os ventos devem variar de fracos a moderados com rajadas.
As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Confira o mapa:
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS