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Nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas predominam neste fim de semana

Confira o mapa com a previsão para Aquidauana e região

Renan Nucci

Publicado em 29/09/2018 às 07:14

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No último fim de semana de setembro (29 e 30) o céu fica parcialmente nublado e pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, no período da tarde, principalmente no Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar pode declinar de 90% para 40%. As temperaturas no sábado ficam na faixa de 19ºC a 34ºC; já no domingo os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 36ºC. Durante os dois dias, os ventos devem variar de fracos a moderados com rajadas.

As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Confira o mapa:


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