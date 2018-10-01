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Bodoquena

Hospital Municipal Francisco Sales recebe novos equipamentos em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2018 às 16:34

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Conforme comunicado pelo prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, durante a entrega da ambulância e autoclave, o Hospital Municipal Francisco Sales recebeu, durante todo o mês de setembro, novos equipamentos para melhorar o atendimento aos bodoquenenses, entre eles: maca de emergência, escadas para as macas, carrinho de alimentação, de curativos, de transporte, de medicamento e de banho de leito, lixeiras hospitalares, instrumental de centro cirúrgico e procedimentos, enxoval para os pacientes e centro cirúrgico, máquina industrial para a lavanderia, cobertores, entre outros.

“Nós tivemos alguns outros investimentos no Hospital, além da ambulância e da autoclave, e estamos licitados para a compra de outros materiais. Estamos aguardando apenas a realização da reforma, para não estragar os equipamentos, mas estamos investindo para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão”, explica o prefeito Kazuto.

Com foco nessas melhorias para a população, além dessas entregas, o Hospital Municipal passará por uma revitalização, assim que o convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Estado de Saúde for celebrado. Até lá, pequenas reformas estão sendo realizadas, uma iniciativa da administração do Hospital em parceria com o comércio local, a Policia Civil e mão de obra voluntária.

Segundo a diretora Administrativa do Hospital, Ana Rita Peixoto Aranda dos Santos, outros materiais foram licitados, como colchões, camas, centrífuga industrial, poltronas, cadeiras de fio, além de duas novas ambulâncias. Ambas as aquisições foram feitas contemplando o pacote de investimentos de R$10 milhões, lançado durante o aniversário da cidade, sendo mais de R$1 milhão vindos dos cofres da Prefeitura.

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