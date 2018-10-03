Boliviano é flagrado tentando entrar no Brasil com mais de R$ 60 mil em dinheiro não declarado

Fronteira
Ação aconteceu durante fiscalização de rotina no Posto Esdras, na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá
Equipe de plantão da Receita Federal apreendeu R$ 52.454,00 além de B$ 4 mil (bolivianos) durante fiscalização no Posto Esdras, na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá.
O dinheiro estava com um boliviano, de 64 anos, que conduzia um veículo com placas do país vizinho, e tentava entrar no Brasil com os valores em espécie não declarados. Ele informou que é gerente de uma empresa de transporte de passageiros e que o montante – ao todo R$ 62.454 e B$ 4 mil (bolivianos) – era para o pagamento de despesas variadas.
Somente a quantia de R$ 10 mil – limite definido pela legislação para porte em viagem internacional – foi devolvida ao viajante que foi liberado em seguida. Todo o restante foi apreendido.
Ele ainda pode buscar reaver o montante apreendido entrando com recurso na esfera administrativa. Se não conseguir, ainda poderá recorrer à Justiça.
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