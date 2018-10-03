Temporal arrasta carros e derruba rede de energia em ônibus

Forte chuva atinge Campo Grande na tarde desta quarta-feira (3) e já causa alagamentos em vários pontos da cidade. O temporal começou por volta das 14h, no entanto, a Defesa Civil está em alerta desde as 11h, segundo o órgão municipal e a expectativa é de queda de granizo.

Picos de luz atingem várias regiões da cidade e área da Chácara Cachoeira estrá sem energia elétrica. “As equipes estão de prontidão para qualquer eventualidade”, disse o agente Lopes, da Defesa Civil municipal.

Fiação elétrica energizada caiu na frente de um ônibus e vários passageiros ficaram ilhados dentro do coletivo, na rua 13 de Junho com a Barão do Rio Branco. Corpo de Bombeiros foi ao local para retirar os passageiros em segurança. Conforme os militares, um galho caiu e derrubou parte da fiação, mas o ônibus não foi atingido, no entanto, os socorristas foram chamados por segurança e nenhum passageiro sofreu ferimentos. O trecho está interditado para retirada do galho.

Há informações de alagamentos na avenida Fernando Correa da Correa, Mascarenhas de Moraes e Rachid Neder. Conforme informações de leitores, uma árvore de aproximadamente 12 metros caiu e bloqueia a rua Mercúrio, no bairro Planalto.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas para atender problemas causados pela chuva. Segundo os bombeiros, uma das equipes atende um idoso que está sendo arrastado pela correnteza na região do Nova Lima, além de carros sendo arrastados na Via Parque.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta vigente de tempestades, com chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, de até 100 km/h, válido para toda a tarde de hoje.

Conforme alerta, por conta da tempestade, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, além da possibilidade de queda de granizo.

A orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Qualquer problema, os cidadãos devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo telefone 199.