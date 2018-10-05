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Inscrições abertas para concurso que oferta 1,5 mil vagas para Educação em MS

O salário inicial das vagas destinadas a professores com carga horária de 20h semanais fica entre R$ 2.878,63 e R$ 3.070,54, considerando a graduação

Renan Nucci

Publicado em 05/10/2018 às 14:51

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O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (5.10) traz em sua publicação edital do concurso público da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul que oferta mil vagas para professores e mais 500 para administrativos da Educação.

O salário inicial das vagas destinadas a professores com carga horária de 20h semanais fica entre R$ 2.878,63 e R$ 3.070,54, considerando a graduação. O valor da inscrição é de R$ 216,16 e as vagas ofertadas são para:

Arte (123);
Ciências da Natureza/ Biologia (80);
Educação Física (51);
Filosofia (29);
Física (106);
Geografia (53);
História (58);
Inglês (49);
Lingua Portuguesa/Literatura (49);
Matemática (277);
Química (97);
Sociologia (28). 

Para os cargos administrativos as vagas estão distribuídas da seguinte forma Agente de Limpeza (178) e Agente de Merenda (168) e precisa ter como requisito de escolaridade o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.067,65 para jornada de trabalho de 40h semanais.

Já as vagas ofertadas para Assistente de Atividades Educacionais (154) tem como requisito de escolaridade o ensino médio completo com salário de R$ 1.323,89 para carga horária de 40h semanais. O valor das inscrições é de R$ 81,06 e R$ 135,10, respectivamente.

As inscrições começaram hoje (5.10) e devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio De Janeiro (Funrio). Para os cargos de professor, as inscrições vão até às 23h59 do dia 4 de novembro e, para os cargos administrativos, as inscrições encerram também às 23h59 do dia 16 de novembro.

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