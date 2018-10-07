Prefeitura de Terenos faz palestra sobre prevenção ao suicídio com jovens

A Prefeitura de Terenos, por meio do Departamento de Saúde, realizou uma campanha educativa nas escolas do município em alusão ao "Setembro Amarelo", que trata sobre à prevenção ao suicídio.

Neste período, foram realizadas rodas de conversas nas escolas Eduardo Perez, Antônio Valadares, Antônio Nogueira, Álvaro Lopes, Isabel de Campos Widal e Salustiano da Motta, onde os alunos discutiram sobre a questão do pensamento suicida e da importância do apoio psicológico às pessoas que enfrentam o problema.

No total, 668 estudantes participaram das atividades e, durante a campanha, 58 pedidos de atendimento psicológico foram solicitados. No dia 29 de setembro, foi realizado o encerramento da campanha no Centro Cultural Senador Ramez Tebet.

O administração municipal agradece o empenho dos agentes comunitários de saúde, da equipe do NASF, dos diretores das escolas e de todos os envolvidos no processo.