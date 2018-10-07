Sicredi segue com apoio à projeto de controle biológico e entrega veículo para a Fundação MS

Na quarta-feira (03) o Sicredi realizou a entrega oficial de um veículo para a Fundação MS. O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, acompanhado do presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, entregou as chaves do utilitário ao presidente da Fundação MS, Luciano Mendes. A entrega aconteceu na Sede da Fundação MS, localizada no município de Maracaju.



O veículo foi adquirido com o novo aporte financeiro da cooperativa, que segue apoiando o Projeto de Controle Biológico da Fundação MS ao qual pesquisadores estão buscando compreender melhor a utilização de um parasitoide para o combate do Percevejo Marrom nas lavouras de Soja. Este estudo já tem vários testes realizados, onde os resultados iniciais são a redução da aplicação de defensivos químicos nas lavouras e também do custo de produção dos grãos pelos produtores.



Para essa segunda etapa do projeto, que é desenvolvido com o apoio do Sicredi desde o final de 2017, as Cooperativas da Central Sicredi Brasil Central aprovaram recursos para a aquisição de um veículo utilitário que servirá para atender as propriedades a partir de novembro quando as lavouras experimentais estarão em atividade nesta próxima safra, um drone para aplicação dos ovos dos parasitoides nas lavouras e um gerador de energia para o laboratório onde a Fundação MS está realizando a criação dos ovos em escala e armazenamento, assim, não correndo o risco da produção ser perdida por falta de energia. Nesta segunda etapa, os resultados buscados são a forma correta de aplicação deste parasitoide e como a lavoura irá se comportar no ciclo de produção após a sua utilização.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,8 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.