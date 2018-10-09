Prefeitura de Terenos faz festa em homenagem ao Dia das Crianças

Terenos
Haverá brinquedos, cachorro quente, refrigerantes e exposição de carros
A Prefeitura de Terenos, por meio do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, realiza a "Festa do Dia das Crianças - Terenos 2018", no dia 13 de outubro de 2018, a partir das 13h30, no Parque Municipal Isaac Cardoso Filho (Campão). Haverá brinquedos, cachorro quente, refrigerantes e exposição de carros.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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