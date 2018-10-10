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Processo seletivo

Prova de digitação do concurso para escrivão e investigador é anulada

A decisão foi baseada nos problemas ocorridos durante a aplicação da prova

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 13:54

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No Diário Oficial, desta quarta-feira (10), foi publicada a supressão da Fase VI: Prova Prática de Digitação do Concurso Público para os cargos de escrivão e investigador da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A decisão foi baseada nos problemas ocorridos durante a aplicação da prova realizada nos dias 08 e 09 de setembro em Campo Grande. 

Segundo o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, a supressão ocorreu depois de um lapso muito grande de tempo, visto que, depois de um mês da realização da fase, é tomada essa atitude e essa demora provocou muitas discussões entre os próprios candidatos.

“A organização do concurso deveria ter tomado as providências necessárias ainda antes da divulgação do resultado da prova, para que não houvesse prejuízo para nenhum candidato. Aparentemente, a administração estadual não tem interesse em fazer um processo sério e célere. A sociedade precisa com urgência de mais policiais civis nas ruas e para isso precisamos que a academia de formação policial inicie ainda este ano”, afirmou Giancarlo.

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