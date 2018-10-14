Onça pintada é encontrada morta em rodovia perto de Miranda

BR-262
A cena foi registrada por um rapaz que avistou o animal caído no acostamento
Imagem triste de se ver. Euller Martinez, 23 anos, flagrou uma onça-pintada morta na rodovia, enquanto voltava para Miranda, na BR-262, altura do km 637. O fato aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste sábado (13).
"Estava voltando para casa e já percebi na hora, parece ter sido atropelada, pois havia sangue na pista" analisou o rapaz que trafegava pela rodovia e fez o lamentável registro fotográfico.
Onça Pintada ameaçada
No Brasil, a onça-pintada é um animal que vive em diversos biomas: Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. No Pampa ela já foi extinta.
Dentre todas, na Mata Atlântica e na Caatinga a espécie está ameaçada de extinção. Pesquisas apontam que o Pantanal possui cerca de 20 mil onças-pintadas, local de maior densidade desse animal no mundo.
Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), no Brasil essa espécie é considerada “vulnerável”.
E, de acordo com a IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), ela pertence à categoria "quase ameaçada" de extinção.
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